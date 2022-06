Incredibile Curry: 43 punti. Golden State strega Boston e pareggia le Finals (Di sabato 11 giugno 2022) Parità. Golden State pareggia le Finals sul 2 - 2 grazie a Steph Curry, vincendo gara - 4 107 - 97 con 43 punti del suo fenomeno dopo aver guardato a lungo il baratro della sconfitta e di quell'abisso ... Leggi su gazzetta (Di sabato 11 giugno 2022) Parità.lesul 2 - 2 grazie a Steph, vincendo gara - 4 107 - 97 con 43del suo fenomeno dopo aver guardato a lungo il baratro della sconfitta e di quell'abisso ...

