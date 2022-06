Dayane Mello | una dedica affettuosa per una persona speciale | “Noi siamo una cosa sola”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 11 giugno 2022)condivide sui social un messaggioto a suo fratello Juliano: ecco laLa modella e imprenditriceè una delle influencer più amata e seguita in ogni parte del mondo. La sua brillante carriera è ricca di avventura ed esperienza, l’ex gieffina ha ammaliato milioni di fan con la partecipazione a diversi reality show. Da Pechino Express al Grande Fratello Vip 5 fino in Brasile prendendo parte a La Fazenda. Negli ultimi mesi ha debuttato come imprenditrice lanciando il suo primo brand “– DAY AND YOU” unalinea di cosmetici che ha riscosso un clamoroso successo fin da subito. Lo scorso marzo inveceha esordito come conduttrice nel ...