Barcellona, ancora nessun'offerta per De Jong (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona non ha ancora ricevuto offerte per Frenkie de Jong, che è un obiettivo dichiarato del Manchester... Leggi su calciomercato (Di sabato 11 giugno 2022) Secondo Mundo Deportivo, ilnon haricevuto offerte per Frenkie de, che è un obiettivo dichiarato del Manchester...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Dimaria-#Juve resta in ballo, partita ancora aperta. Nessuna risposta al #Barcellona, almeno per ora. La #Juve ha… - sportli26181512 : Barcellona, ancora nessun'offerta per De Jong: Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona non ha ancora ricevuto offert… - favelit : RT @CronacheA4Ruote: Grandissimo lavoro ancora una volta per Sebastian Vettel P9 che mette comodamente l'AMR22 in Q3, in progressione dopo… - CronacheA4Ruote : Grandissimo lavoro ancora una volta per Sebastian Vettel P9 che mette comodamente l'AMR22 in Q3, in progressione do… - metno10 : @Tutankhamon971 @sediaceferima @leolambretta59 @FananiRossano @_1nt3rm3rd4_ @SimoneTogna Ma cosa mi mostri Chala? g… -