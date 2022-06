Amici 21, due cantanti del talent parteciperanno in coppia a Sanremo 2023? L’indiscrezione (Di sabato 11 giugno 2022) Amici 21, il talent condotto da Maria De Filippi, si è concluso il mese scorso con la vittoria del cantante Luigi Strangis, che si è giocato la categoria canto con Alex Rina. Proprio questi ultimi, nelle ultime ore, sono tornati ad essere al centro dell’attenzione per una notizia che sta facendo sognare tantissimi fan. A quanto pare i due cantanti potrebbero approdare sull’ambitissimo palco del Festival di Sanremo con un duetto. A lanciare L’indiscrezione è stato Amedeo Venza attraverso una Instagram Stories: Sono stati protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Amici! Alex e Luigi potrebbero approdare sul palco di Sanremo con un duetto in stile Mahmood/Blanco. Non ci resta quindi che aspettare per capire se davvero i due ex allievi ... Leggi su isaechia (Di sabato 11 giugno 2022)21, ilcondotto da Maria De Filippi, si è concluso il mese scorso con la vittoria del cantante Luigi Strangis, che si è giocato la categoria canto con Alex Rina. Proprio questi ultimi, nelle ultime ore, sono tornati ad essere al centro dell’attenzione per una notizia che sta facendo sognare tantissimi fan. A quanto pare i duepotrebbero approdare sull’ambitissimo palco del Festival dicon un duetto. A lanciareè stato Amedeo Venza attraverso una Instagram Stories: Sono stati protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di! Alex e Luigi potrebbero approdare sul palco dicon un duetto in stile Mahmood/Blanco. Non ci resta quindi che aspettare per capire se davvero i due ex allievi ...

