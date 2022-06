Vanessa Incontrada immortalata in spiaggia: la rete si divide sul body shaming (Di venerdì 10 giugno 2022) Finisce di nuovo sotto i riflettori Vanessa Incontrada. E sempre – negli ultimi anni – per lo stesso motivo: i suoi cambiamenti fisici. La copertina del settimanale “Nuovo” immortala la conduttrice in bikini in spiaggia a Follonica. Scoppia la polemica in rete su un presunto caso di “body shaming” condotto dalla rivista. Vanessa Incontrada immortalata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 10 giugno 2022) Finisce di nuovo sotto i riflettori. E sempre – negli ultimi anni – per lo stesso motivo: i suoi cambiamenti fisici. La copertina del settimanale “Nuovo” immortala la conduttrice in bikini ina Follonica. Scoppia la polemica insu un presunto caso di “” condotto dalla rivista.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

