Superbike | risultati FP1 GP Emilia-Romagna | Razgatlioglu in testa | secondo Locatelli! Tre azzurri in top 5

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ha preso ufficialmente il via questa mattina, con la prima sessione di prove libere, il Gran Premio di2022 di: i piloti hanno avuto a disposizione quarantacinque minuti per scendere in pista a Misano e prendere confidenza con il tracciato, già teatro dei test svolti a marzo. Le condizioni della pista, considerando il meteo, potrebbero notevolmente variare nel corso del weekend, ma il più veloce quest’oggi, nonostante qualche goccia di pioggia che ha contraddistinto la parte centrale della sessione, è stato Toprak, che ha chiuso il suo miglior giro in 1:34.603. Alle spalle del pilota turco della Yamaha, figurano l’azzurro Andrea Locatelli (, +0.241), il britannico Jonathan Rea (terzo, +0.264), Michael Ruben Rinaldi (quarto, +0.360) e Axel Bassani (quinto, ...

