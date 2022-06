Suicidio assistito | raccolti più di 5mila euro per aiutare Mario

Pubblicità

elio_vito : Vergognoso, a 'Mario', 44anni, da 12anni completamente paralizzato, è stato riconosciuto dallo Stato il diritto a s… - Agenzia_Ansa : Mario, 44 anni, completamente paralizzato da 12 anni, è la prima persona che può legalmente scegliere il suicidio m… - sandronedazieri : Ci fosse stato il referendum sulla cannabis e il suicidio assistito avrei fatto la fila ai seggi all’alba. Per i re… - CardelliAc : RT @GustavoMichele6: Un tetraplegico italiano da 12 anni in seguito a un incidente stradale se vuole usufruire del suicidio assistito deve… - infoitinterno : Suicidio assistito, in un giorno raccolti 16mila euro: ora Mario potrà sostenere le spese -

La raccolta fondi lanciata ieri dall'Associazione Luca Coscioni per aiutare "Mario" (nome di fantasia), che deve sostenere le spese per il proprio suicidio assistito, ha raggiunto i 5mila in sole tre ore e al momento ha superato i 16mila euro, più del triplo della cifra necessaria di partenza. Lo fa sapere l'Ass. Coscioni. "Mario", 44enne ...