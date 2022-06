Stranger Things: ecco il teaser della seconda parte della quarta stagione (Di venerdì 10 giugno 2022) Svelato nella seconda edizione della Geeked Week È stato svelato il teaser del Volume 2 della quarta stagione di Stranger Things. Le prime immagini sono state condivise nel corso della seconda edizione della Geeked Week di Netflix. L’evento internazionale virtuale di cinque giorni dedicato ai fan dell’intrattenimento geek. Live da lunedì 6 a venerdì 10 giugno sui canali ufficiali di Netflix, tra cui YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook. l volume 2 comprende gli episodi 8 e 9 e sarà disponibile il 1° luglio. Leggi anche: “Stranger Things”: svelato il trailer finale ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Svelato nellaedizioneGeeked Week È stato svelato ildel Volume 2di. Le prime immagini sono state condivise nel corsoedizioneGeeked Week di Netflix. L’evento internazionale virtuale di cinque giorni dedicato ai fan dell’intrattenimento geek. Live da lunedì 6 a venerdì 10 giugno sui canali ufficiali di Netflix, tra cui YouTube, Twitter, TikTok, Twitch e Facebook. l volume 2 comprende gli episodi 8 e 9 e sarà disponibile il 1° luglio. Leggi anche: “”: svelato il trailer finale ...

