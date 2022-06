Settala | apre la nuova rotatoria sulla Provinciale 161 | al via lavori e chiusure

(Di venerdì 10 giugno 2022) Dal 14 giugno sarà trasferito il traffico della Paullese dal canale Muzza in direzione Milanocontrostrada che si immetteràdi Via Fermi

Pubblicità

Mi-Lorenteggio

... anche per la fibra ottica FTTH ed FWA il nuovo mese sicon una serie di novità molto ... Sefro Sessano del MoliseSoveria Mannelli Torre De' Picenardi Trebisacce Trovo Turania Valbrona ...Domenica 13 marzo, a partire dalle ore 11 e fino alle ore 20 , il primo piano di BASE Milano... È quella organizzata presso lo spazio The Warehouse , in Via41 e che raccoglie 72 scatti di ... Apre la nuova rotatoria sulla SP 161 a Settala, al via nuovi lavori e chiusure - MI-LORENTEGGIO.COM - LE ULTIME NOTIZIE DI CRONACA, POLITICA, ANNUNCI, SPORT, FOTO E VIDEO DI MILANO E LA LOMBARDIA