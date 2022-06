Sassari, follia alla guida: beve whisky e si schianta (Di venerdì 10 giugno 2022) Una follia che poteva costare conseguenze molto più gravi dei tre feriti lievi che si contano dopo l’incidente. I fatti: un uomo, visibilmente alterato dall’alcool, pensa bene di scolarsi una bottiglia di whisky mentre è alla guida. Non contento, apre anche una diretta Facebook per immortalare le sue gesta. Nel breve video si vede l’auto L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Unache poteva costare conseguenze molto più gravi dei tre feriti lievi che si contano dopo l’incidente. I fatti: un uomo, visibilmente alterato dall’alcool, pensa bene di scolarsi una bottiglia dimentre è. Non contento, apre anche una diretta Facebook per immortalare le sue gesta. Nel breve video si vede l’auto L'articolo proviene da Inews24.it.

