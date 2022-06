Salernitana, idea Petagna per l’attacco: può essere l’erede di Djuric (Di venerdì 10 giugno 2022) Calciomercato Salernitana: in caso di addio di Djuric, i granata avrebbero messo Petagna in cima alla lista dei desideri Il futuro di Milan Djuric alla Salernitana è ancora in bilico. Il contratto è in scadenza a fine giugno, ma le parti lavorano al rinnovo di contratto. In caso di addio del gigante bosniaco, però, il club granata non si farebbe trovare impreparato. Il nuovo d.s. De Sanctis infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe già individuato il perfetto sostituto di Djuric: trattasi di Andrea Petagna, in uscita dal Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Calciomercato: in caso di addio di, i granata avrebbero messoin cima alla lista dei desideri Il futuro di Milanallaè ancora in bilico. Il contratto è in scadenza a fine giugno, ma le parti lavorano al rinnovo di contratto. In caso di addio del gigante bosniaco, però, il club granata non si farebbe trovare impreparato. Il nuovo d.s. De Sanctis infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe già individuato il perfetto sostituto di: trattasi di Andrea, in uscita dal Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

