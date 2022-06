Roma | ' pizzo' ai negozi del centro commerciali | 3 misure interdittive - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

LenaPoros : RT @SkyTG24: #Roma, pizzo a negozi centro commerciale: 3 misure interdittive - Affaritaliani : Chiedevano il pizzo a Euroma2: indagati tre lavoratori - Scrittomisto : Chiedevano il pizzo a Euroma2. Indagati tre lavoratori del centro commerciale - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Roma, pizzo a negozi centro commerciale: 3 misure interdittive - SkyTG24 : #Roma, pizzo a negozi centro commerciale: 3 misure interdittive -

Adnkronos

... chiedendo un '' che andava dai 20 mila ai 50 mila euro in cambio del rinnovo del contratto di affitto. Una delle vittime però ha denunciato tutto alla Guardia di Finanza diche oggi ha ...... chiedendo un '' che andava tra i 20mila e i 50mila euro in cambio del rinnovo del contratto di affitto. Una delle vittime però ha denunciato tutto alla Guardia di Finanza diche oggi ha ... Roma, 'pizzo' a negozi centro commerciale: 3 misure interdittive Chiedevano il pizzo da 20mila a 50mila euro ai piccoli imprenditori che ... Dopo la denuncia di una delle vittime, è scattata l'indagine della Guardia di Finanza di Roma. Venerdì è arrivata ...Sequestrati beni per 2 milioni di euro. La denuncia di una delle vittime. Della vicenda si era occupata anche la trasmissione tv ‘Le Iene’ ...