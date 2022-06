Palermo, attacco ransomware alle porte delle elezioni. La linea dura del Comune: «Non pagheremo nessun riscatto» (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima l’attacco informatico. Poi la Ztl non funzionante. Poi ancora la rivendicazione, i dati messi in vendita sul dark web e solo alla fine l’ammissione da parte del Comune di Palermo con il comunicato ufficiale. Il 2 giugno, a pochi giorni dalle elezioni che segneranno la fine dell’era di Leoluca Orlando (sindaco per quattro volte), il Comune di Palermo ha subito un attacco di tipo ransomware che è penetrato in profondità nei sistemi informatici. Il sito del Comune risulta ancora irraggiungibile. Per giorni è stato impossibile pagare la Ztl, e secondo il ragioniere generale Paolo Bohuslav Basile è probabile che slitteranno i pagamenti degli stipendi: «Non potranno essere garantiti il rispetto degli adempimenti ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Prima l’informatico. Poi la Ztl non funzionante. Poi ancora la rivendicazione, i dati messi in vendita sul dark web e solo alla fine l’ammissione da parte deldicon il comunicato ufficiale. Il 2 giugno, a pochi giorni dche segneranno la fine dell’era di Leoluca Orlando (sindaco per quattro volte), ildiha subito undi tipoche è penetrato in profondità nei sistemi informatici. Il sito delrisulta ancora irraggiungibile. Per giorni è stato impossibile pagare la Ztl, e secondo il ragioniere generale Paolo Bohuslav Basile è probabile che slitteranno i pagamenti degli stipendi: «Non potranno essere garantiti il rispetto degli adempimenti ...

