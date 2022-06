Nuova vita per Asia Argento: sobria da un anno, avevo toccato il fondo (Di venerdì 10 giugno 2022) Importante traguardo per Asia Argento che lascia molto dei suoi fantasmi alle spalle. "Oggi compio un anno di sobrietà. Per chi mi conosce, chi ha letto il mio libro, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di carriera e vita pubblica, sa che fin da quando ero una ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l'abuso di droga prima, ed alcol poi. Ho provato ad annegare i dispiaceri nell'oblio ma dopo un po' hanno imparato a galleggiare. I miei ansiolitici sono diventati dei depressivi", scrive su Instagram l'attrice e figlia del regista Dario Argento. "Ero già stata sobria dal 2013 al 2016, ma poi ho avuto una ricaduta che è durata 5 anni in cui ho veramente toccato il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Importante traguardo perche lascia molto dei suoi fantasmi alle spalle. "Oggi compio undi sobrietà. Per chi mi conosce, chi ha letto il mio libro, o semplicemente mi ha seguita in questi 37 anni di carriera epubblica, sa che fin da quando ero una ragazzina ho cercato di colmare un vuoto innato dentro di me, fatto di paure, ego, e difetti di carattere, con l'abuso di droga prima, ed alcol poi. Ho provato ad annegare i dispiaceri nell'oblio ma dopo un po' himparato a galleggiare. I miei ansiolitici sono diventati dei depressivi", scrive su Instagram l'attrice e figlia del regista Dario. "Ero già statadal 2013 al 2016, ma poi ho avuto una ricaduta che è durata 5 anni in cui ho veramenteil ...

