“Non è una questione di soldi”: Johnny Depp potrebbe rinunciare al risarcimento di Amber Heard (Di venerdì 10 giugno 2022) Johnny Depp “potrebbe rinunciare agli otto milioni di dollari” che gli deve Amber Heard: queste le parole degli avvocati dell’attore, ospiti del celebre programma tv Good Morning America. Dopo il verdetto finale a favore di Depp nel processo che lo ha visto combattere contro l’ex moglie, i legali Camille Vasquez and Benjamin Chew hanno sottolineato che la Heard – oltre a non poter pagare una simile cifra – potrebbe non dover effettivamente risarcire l’attore. Johnny Depp, perché rinuncerebbe al risarcimento di Amber Heard Il verdetto finale a favore di Johnny Depp, che l’ha visto trionfare nel processo contro l’ex ... Leggi su dilei (Di venerdì 10 giugno 2022)agli otto milioni di dollari” che gli deve: queste le parole degli avvocati dell’attore, ospiti del celebre programma tv Good Morning America. Dopo il verdetto finale a favore dinel processo che lo ha visto combattere contro l’ex moglie, i legali Camille Vasquez and Benjamin Chew hanno sottolineato che la– oltre a non poter pagare una simile cifra –non dover effettivamente risarcire l’attore., perché rinuncerebbe aldiIl verdetto finale a favore di, che l’ha visto trionfare nel processo contro l’ex ...

