Miriana Trevisan | il rapporto col figlio dopo il Gf Vip | «Per ritrovarci ci abbiamo messo un paio di mesi»

Advertising

Marisa73354936 : Mirian Trevisan, 'dopo il GfVip...': la crisi con il figlio, situazione precipitata dopo il reality… - secrethidinspot : come disse una saggia chiamata Miriana Trevisan: “è eccitante quando qualcuno è geloso di te” - blogtivvu : Miriana Trevisan, i problemi con il figlio Nicola dopo il Grande Fratello Vip: la confessione - Miriangela3vis : Scusatemi, ma se amma parla',PARLAMM' Silvana curcio MIRIANA TREVISAN (Fidanazata??) (Ex di ??) Fate… - ParliamoDiNews : Miriana Trevisan: problemi con il figlio dopo il Grande Fratello Vip #mirianatrevisan #9giugno -

confessa: problemi con il figlio Nicola dopo il GF VIP/ "Ci sono voluti mesi per..." Il Radio Z Future Hits Live 2022 ha dato voce a tutti i giovani artisti che negli ultimi anni ...dopo la fine del Grande Fratello Vip ha avuto dei problemi con il figlio Nicola, come da lei stessa confermato in una intervista tra le pagine del settimanale Mio ., ...Miriana Trevisan ha avuto dei problemi con il figlio Nicola dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip. La showgirl ha ammesso ...Oggi, giovedì 9 giugno 2022, Lucrezia Selassié compie 24 anni. Stando a un'indiscrezione del web, la Principessa proprio nel giorno del suo compleanno ha avuto a che fare con degli imprevisti. Dopo av ...