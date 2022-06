Milan, Renato Sanches è virtualmente un giocatore rossonero (Di venerdì 10 giugno 2022) Renato Sanches sarà il sostituto di Kessie a centrocampo nella rosa 2022/23: una conferma arrivata da Radio Rossonera che ha parlato dell'accordo trovato con il portoghese sull’ingaggio, e anche... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 10 giugno 2022)sarà il sostituto di Kessie a centrocampo nella rosa 2022/23: una conferma arrivata da Radio Rossonera che ha parlato dell'accordo trovato con il portoghese sull’ingaggio, e anche...

Pubblicità

AntoVitiello : ?? Renato #Sanches vicinissimo alla chiusura con il #Milan. Ultimi dettagli con il #Lille. Nei prossimi giorni dovre… - AlfredoPedulla : Il #Milan farà un’offerta per #Zaniolo (la #Juve sullo sfondo). #Deketelaere resta in quota. #Renato aspetta via libera - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan si avvicina a #RenatoSanches, per #Botman aumenta la concorrenza - Pall_Gonfiato : #Milan, Renato #Sanches è virtualmente un giocatore rossonero - VELOSPORT1960 : -