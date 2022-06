Milan, CdS: “Rossoneri prima di tutti in questo calciomercato” (Di venerdì 10 giugno 2022) Milan, CDS- Ad oggi come scrive il quotidiano CdS il Milan sembrerebbe davvero un passo avanti alle altre visto che ha già risolto molti dei suoi problemi. La squadra rossonera in questo mercato con RedBird ha davvero messo il turbo, molti dei problemi sia in campo che fuori sono stai già risolti con largo anticipo di modo che nel mese di luglio Pioli possa davvero lavorare da subito su un Milan già nuovo senza dover integrare nuovi nel gruppo durante il ritiro. Spesso chi parte per il ritiro poi in quel di Milanello torna per essere ceduto, ma non solo. Il Diavolo veste prima“, titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. I Rossoneri hanno già sistemato diverse lacune in vista della prossima stagione, mentre Inter, Napoli e Juventus restano ancora in attesa delle ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 giugno 2022), CDS- Ad oggi come scrive il quotidiano CdS ilsembrerebbe davvero un passo avanti alle altre visto che ha già risolto molti dei suoi problemi. La squadra rossonera inmercato con RedBird ha davvero messo il turbo, molti dei problemi sia in campo che fuori sono stai già risolti con largo anticipo di modo che nel mese di luglio Pioli possa davvero lavorare da subito su ungià nuovo senza dover integrare nuovi nel gruppo durante il ritiro. Spesso chi parte per il ritiro poi in quel diello torna per essere ceduto, ma non solo. Il Diavolo veste“, titola il Corriere dello Sport oggi in edicola. Ihanno già sistemato diverse lacune in vista della prossima stagione, mentre Inter, Napoli e Juventus restano ancora in attesa delle ...

