“Li impicchiamo o li squartiamo?” | nei talk russi si disserta di morte dei mercenari come nulla fosse

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Lio li?” è il dilemma serissimo per cui si è dibattuto sulla televisione di stato russa, nel programma condotto da Vladimir Solovyov – qualche giorno fa ospite di Massimo Vladimir Giletti. Gli sfortunati, per i quali non ci si riesce a mettere d’accordo sul fine vita, sono tre, due britannici e un marocchino, arrestati e processati da un tribunale della repubblica del Donetsk che li ha condannati a. Durante la puntata delshow, che ha visto un dibattito serratissimo e sguaiato, sono emerse due scuole di pensiero contrapposte: la vecchia, quella per cui i tredevono essere fucilati in quanto soldati, seguendo quindi la tradizionalità. A contrapporsi c’era il fronte dell’impiccagione. L’idea di impiccarli arriva dal parallelismo con ...

Parole colorite sul destino dei prigionieri (due britannici e uno marocchino) condannati a morte dai filorussi di Donetsk: "Cosa può rispondere l'impero britannico se due dei suoi sudditi vengono ...Non a caso ieri, l'uomo della propaganda del Cremlino, il conduttore Vladimir Solovyov, si è lanciato in un dibattito surreale in tv: "Lio li" era, in sintesi, il dibattito ...Vladimir Solovyov, che conduce il celebre programma su Rossija 1, è tornato virale sui social per il dibattito surreale sul destino di due prigionieri di origine britannica e un terzo marocchino proce ...È una sentenza, per di più pronunciata da una corte non riconosciuta a livello internazionale, che ha il sapore della prima «vendetta» inflitta dalla Russia al Regno Unito e all'attivismo anti-Mosca d ...