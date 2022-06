La ricerca dell’equilibrio perfetto nelle forme geometriche di Stefano Paulon | tra luci e ombre del silenzio

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 giugno 2022) I ritmi frenetici che contraddistinguono il vivere contemporaneo spingono molti creativi a cercare una dimensione differente, quella in cui costruire e dar vita a un mondo slegato dalla contingenza, in cui tutto possa avere un senso diverso, quello della calma e della tranquillità fine a se stessa, che non porti in alcun dove piuttosto induca l’osservatore a fermarsi e stazionare all’interno di quella realtà parallela e quasi rassicurante rispetto alla realtà. Alcuni tra questi artisti scelgono l’universo dell’astrazione totale, quella in cui lo sguardo non riconoscanote bensì si lasci travolgere dalla pura emozione, altri invece sentono la necessità di definire dei confini, di mettere in ordine e determinare tutto ciò che spesso invece è in disordine, lasciando proprio alla schematicità il compito di infondere un senso di pace. Il protagonista di oggi ...