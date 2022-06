GP Azerbaijan, FP1: c'è Perez davanti a tutti, Leclerc 2° (Di venerdì 10 giugno 2022) La prima sessione di prove libere del GP d'Azerbaijan è andata in archivio con il miglior tempo di Sergio Perez , che ha messo la sua Red Bull numero 11 davanti alla Ferrari di Leclerc. Guarda anche ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 10 giugno 2022) La prima sessione di prove libere del GP d'è andata in archivio con il miglior tempo di Sergio, che ha messo la sua Red Bull numero 11alla Ferrari di. Guarda anche ...

