Gabrielli | “Nessun dossieraggio | il Bollettino sulla disinformazione sarà declassificato”

ROMA – "Il perdurare di una campagna diffamatoria circa una presunta attività di dossieraggio da parte della comunità di intelligence (in realtà inesistente), mi ha convinto a chiedere al Dis di declassificare il tanto evocato ed equivocato Bollettino sulla disinformazione". Così l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli. "Auspico – ha aggiunto Gabrielli – che la sua lettura integrale porti alla definitiva cessazione di ogni infamante sospetto sull'attività dell'Intelligence nazionale o su fantomatici indirizzi governativi volti a limitare il diritto di informazione".

