Fiumicino, dal 13 giugno al via gli orari estivi del Tpl: più collegamenti con spiagge e lungomare (Di venerdì 10 giugno 2022) Fiumicino – “A partire da lunedì 13 giugno, sarà attivo il piano estivo del Trasporto Pubblico Locale, con alcune novità in merito alle località balneari e ai collegamenti con le stazioni ferroviarie”. Ad annunciarlo è l’Assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio. “Tutti i lungomare potranno essere accessibili mediante il servizio di trasporto pubblico, con una novità per ciò che concerne Fregene – spiega -, dove la linea 11 tornerà a transitare direttamente sul lungomare, da ponente a levante, grazie ai lavoro recentemente fatti in quell’area”. “Il piano resterà in vigore per tutta la stagione estiva prevedendo il potenziamento di alcune linee, utili soprattutto per raggiungere le spiagge, specialmente nei fine settimana, in particolare il sabato ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 10 giugno 2022)– “A partire da lunedì 13, sarà attivo il piano estivo del Trasporto Pubblico Locale, con alcune novità in merito alle località balneari e aicon le stazioni ferroviarie”. Ad annunciarlo è l’Assessore ai Trasporti del Comune di, Paolo Calicchio. “Tutti ipotranno essere accessibili mediante il servizio di trasporto pubblico, con una novità per ciò che concerne Fregene – spiega -, dove la linea 11 tornerà a transitare direttamente sul, da ponente a levante, grazie ai lavoro recentemente fatti in quell’area”. “Il piano resterà in vigore per tutta la stagione estiva prevedendo il potenziamento di alcune linee, utili soprattutto per raggiungere le, specialmente nei fine settimana, in particolare il sabato ...

