Pubblicità

sportli26181512 : Chirico: 'Dybala andrà all'Inter e i tifosi Juve lo giustificheranno ancora. D'altronde, nessun altro lo vuole': Va… - cmdotcom : Chirico: 'Dybala andrà all'Inter e i tifosi Juve lo giustificheranno ancora. D'altronde, nessun altro lo vuole'… - ilbianconerocom : Chirico: 'Dybala andrà all'Inter e i tifosi lo giustificheranno ancora. D'altronde, nessun altro lo vuole'… - cornliani : @_bando10 @MarcelloChirico @Inter A dire il vero se segui Chirico anche in tv lui Dybala lo sfancula da mesi. Mesi - infoitsport : Chirico: 'I casi De Ligt e Cuadrado, dopo Dybala, sono un autogol senza senso. Dove vuole andare questa Juve?' -

Calciomercato.com

Sarà un'estate bollente per Agnelli, Nedved e Cherubini che hanno già persoe dovranno ... Su Twitter ne parla anche il giornalista Marcello: 'Se non si dovesse trovare l'accordo per il ...Commenta per primo Alla Juventus non c'è solo un mercato (necessario) che non parte, ma si stanno anche aprendo i primi casi interni. Quello disembrava essere l'unico, e seppur in modo traumatico è stato risolto, adesso però sono deflagrati all'improvviso quelli di De Ligt e Cuadrado . Segno di un malessere tenuto sopito ma che era ... Chirico: 'I casi De Ligt e Cuadrado, dopo Dybala, sono un autogol senza senso. Dove vuole andare questa Juve' Marcello Chirico, giornalista di dichiarata fede juventina, ha parlato anche di Paulo Dybala nel corso del suo intervento in televisione.Come riportato da Sky Sport il Milan si è timidamente interessato a Junior Traorè del Sassuolo. I rossoneri hanno chiesto informazioni al club neroverde ma la risposta sulla valutazione avrebbe spaven ...