Annalisa, sulla moto apre la giacca e ops | Fan increduli (Di venerdì 10 giugno 2022) Da qualche anno Annalisa è diventata un punto fermo del panorama musicale italiano, dagli esordi ad Amici a oggi Un altro dei talenti lanciati da Maria de Filippi nella sua scuola di Amici, ora Annalisa è entrata di diritto nella lista degli artisti più amati e seguiti dell’ultimo periodo. Annalisa Scarrone nasce a Savona il L'articolo Annalisa, sulla moto apre la giacca e ops Fan increduli chemusica.it. Leggi su chemusica (Di venerdì 10 giugno 2022) Da qualche annoè diventata un punto fermo del panorama musicale italiano, dagli esordi ad Amici a oggi Un altro dei talenti lanciati da Maria de Filippi nella sua scuola di Amici, oraè entrata di diritto nella lista degli artisti più amati e seguiti dell’ultimo periodo.Scarrone nasce a Savona il L'articololae ops Fanchemusica.it.

Advertising

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Annalisa - Vento sulla luna (feat. Rkomi) - aleterla : @ge_aldrig_upp Voto Tropicana e continua a spiacermi per Annalisa che continua ad adagiarsi sulla mediocrità e con… - MarcoPotenza7 : @elishh__ Non io che spero che Annalisa e Rkomi cantino Vento sulla luna per raggiungere il disco d'oro… - LTuttologa : @Amo_Abbracci Ovviamente Elodie. Carattere Bravura Originalità. È così. Non è costruita a tavolino sulla scia della… - annalisa_vozza : RT @mengonimarco: Stasera, alle 20, in diretta sul mio profilo TikTok! Rispondo alle vostre domande su #MarcoNegliStadi e vi do una notiz… -