A Gandino la sfida è tra Servalli e Nodari

(Di venerdì 10 giugno 2022). Il 12 giugnotra due liste civiche: da una parte ‘Insieme per, Barzizza, Cirano’ guidata da Filippo, vice sindaco uscente, dall’altra ‘Idee-Impegno-Risultati’ di Pietro. Al loro interno parecchi nomi già conosciuti. Insieme per La lista civica guidata da, 59 anni, dirigente nel settore industriale e amministratore di lungo corso, segna la continuità dopo il decennio da sindaco di Elio Castelli. Oltre a, i volti già conosciuti dell’amministrazione uscente sono quelli di Lorenzo Colombi (62 anni, titolare di una ditta di impianti elettrici), consigliere delegato alla gestione degli impianti, sottoservizi, reti tecnologiche e commercio e ...

Pubblicità

IL GIORNO

... "Bodoni" e "Denina" di Saluzzo, "Giolitti -" di Bra, "Vasco - Beccaria - Govone" di ... Nelle ultime settimane, poi, laper il primato si è ristretta ai contendenti appartenenti a team ...... "Guala", "Mucci", "Giolitti", Istituto Salesiano di Bra, "Govone" e l'Università di ... "Ladi oggi Più del 60 per cento dei bambini di oggi farà un mestiere che non esiste e ... Diciassette Comuni al voto Sfida tra 35 aspiranti sindaci Tutto pronto nella Bergamasca per la tornata elettorale amministrativa del 12 giugno. Si vota in 17 Comuni e sono 35 gli aspiranti sindaci (gli elettori, complessivamente, sono 69.497). Tre i paesi do ...