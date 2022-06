WEC, Toyota numero 8 in pole a Le Mans con Hartley, Corvette domina la GTE (Di giovedì 9 giugno 2022) Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/Brendon Hartley (Toyota Racing #8) partiranno dalla pole-position sabato in occasione della 90ma edizione della 24 Ore Le Mans. Il marchio giapponese ha dominato la classe regina, mentre la Corvette è riuscita nell’obiettivo di monopolizzare la scena in GTE PRO. Sean Gelael/Robin Frinjs/René Rast ( WRT #31) primeggiano in LMP2, Louis Prette/Conrad Grunewald/Vincent Abril (AF Corse #61/AF Corse) in GTE Am. Brandon Hartley #8 ha fermato il cronometro in 3.24.408, abile a primeggiare su Kobayashi nell’ultimo giro previsto. Alpine e Glickenhaus si accontentano delle restanti posizioni della classe regina che, come accaduto lo scorso anno, vede in scena 5 auto. WRT, auto che ha letteralmente controllato la scena nella passata stagione, partirà ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Sébastien Buemi/Rio Hirakawa/BrendonRacing #8) partiranno dalla-position sabato in occasione della 90ma edizione della 24 Ore Le. Il marchio giapponese hato la classe regina, mentre laè riuscita nell’obiettivo di monopolizzare la scena in GTE PRO. Sean Gelael/Robin Frinjs/René Rast ( WRT #31) primeggiano in LMP2, Louis Prette/Conrad Grunewald/Vincent Abril (AF Corse #61/AF Corse) in GTE Am. Brandon#8 ha fermato il cronometro in 3.24.408, abile a primeggiare su Kobayashi nell’ultimo giro previsto. Alpine e Glickenhaus si accontentano delle restanti posizioni della classe regina che, come accaduto lo scorso anno, vede in scena 5 auto. WRT, auto che ha letteralmente controllato la scena nella passata stagione, partirà ...

Italiaracing : Pole position di @BrendonHartley nella prima fila @TGR_WEC - SincereBROTH : RT @P300it: WEC | 24h di Le Mans 2022: doppiette Toyota e Corvette in Hyperpole, Brendon Hartley è il più veloce sulla #8 ? di Federico Be… - luca_pelle2508 : Toyota e Corvette al top in vetta nella qualifica della 24h Le Mans. AF Corse e WRT firmano la GTE-Am e la LMP2… - PelleMotorsport : Toyota e Corvette al top in vetta nella qualifica della 24h Le Mans. AF Corse e WRT firmano la GTE-Am e la LMP2… - F1inGenerale_ : #WEC | 24 ore di Le Mans - Qualifiche Hyperpole - Prima fila #Toyota e Corvette! #LeMans #LeMans24 #F1inGenerale -