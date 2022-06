Un uomo minacciava di avvelenare l' acqua dei supermercati 

Leggi su agi

(Di giovedì 9 giugno 2022) AGI -diacque minerali e prodotti alimentari nei supermercati, con iniezioni di cianuro, solfato di tallio e topicida, se non avesse ottenuto il pagamento di un riscatto, richiesto in criptovalute e, per farlo, si nascondeva dietro email anonime, inviate attraverso provider esteri, arrivando al punto di pubblicare video dimostrativi sulle modalità dell'avvelenamento, per apparire ancora più persuasivo nel ricatto alle aziende alimentari, vittime dell'estorsione. Per questo - grazie all'intervento della Polizia Postale, coordinata dalla procura di Roma - un cittadino italiano di anni 47, residente nella provincia di Trieste è stato arrestato con l'accusa di estorsione, aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravita', con l'utilizzo di modalità atte a celare la propria identità e in luoghi tali da ostacolare la pubblica e ...