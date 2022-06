Ultime Notizie Serie A: è il mercato dei mancini, Alvini a Cremona, i prezzi di Dazn (Di giovedì 9 giugno 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.00 – Parla Tomori – Il centrale rossonero parla di Leao e Ibra: «Il primo è fondamentale, il campione svedese ci ha tenuti concentrati». L’intervista 16.15 – I prezzi di Dazn – La piattaforma ha svelato quali saranno le tariffe e le modalità di visione dei contenuti in vista del prossimo campionato. La notizia 14.30 – Pioli su Tonali – Il tecnico del Milan esalta il suo centrocampista: «I miei giovani sono forti, quest’anno abbiamo visto il vero Tonali». Le dichiarazioni 12.45 – Alvini sbarca a Cremona – La Cremonese ha il nuovo allenatore, la squadra si è affidata ad Alvini per la prossima stagione di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 18.00 – Parla Tomori – Il centrale rossonero parla di Leao e Ibra: «Il primo è fondamentale, il campione svedese ci ha tenuti concentrati». L’intervista 16.15 – Idi– La piattaforma ha svelato quali saranno le tariffe e le modalità di visione dei contenuti in vista del prossimo campionato. La notizia 14.30 – Pioli su Tonali – Il tecnico del Milan esalta il suo centrocampista: «I miei giovani sono forti, quest’anno abbiamo visto il vero Tonali». Le dichiarazioni 12.45 –sbarca a– La Cremonese ha il nuovo allenatore, la squadra si è affidata adper la prossima stagione di ...

