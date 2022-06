Ucraina, infuriano i combattimenti a Severodonetsk: esplosioni e colonne di fumo si innalzano dalla città – Video (Di giovedì 9 giugno 2022) A causa dei bombardamenti, colonne di fumo si innalzano sulla città di Severodonetsk, nella regione del Donbass, nell’Ucraina orientale. Il Video, in cui si sentono i rumori delle esplosioni, è girato da Lysychansk. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) A causa dei bombardamenti,disisulladi, nella regione del Donbass, nell’orientale. Il, in cui si sentono i rumori delle, è girato da Lysychansk. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

