Salone mobile | i brand made in Italy scommettono sul design per superare la crisi

(Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Dopo due anni di pandemia, torna la MilanoWeek con i migliori marchi delin, e non solo, che sfidano lascommettendo sul contatto interpersonale e su una produzione sempre più centralizzata. Controllo della filiera produttiva, sinergia tra artigianalità e tecnologia sono le parole d'ordine di un'edizione incentrata sul tema della sostenibilità, un tema che fino a pochi anni fa veniva considerato come un ostacolo alla crescita ma che oggi è un valore aggiunto che traina il nostro paese. “Questi ultimi tre anni si sono rivelati complessi al di là di ogni aspettativa. Se le sfide del mercato sono sempre attese anche se difficili da prevedere, la storia ci ha travolti con eventi che forse nemmeno gli studiosi più audaci avrebbero potuto immaginare. La ...

Advertising

fattoquotidiano : Milano, operaio 64enne muore cadendo da una scala: stava lavorando a uno dei Padiglioni della Fiera di Rho per il S… - _acciohappiness : Quando finisce il Salone del Mobile che voglio andare a mangiare i panini zozzi da Braci - _ThousandLeaves : Che due coglioni sto salone del mobile. - marmas : La foto evidenzia un oggetto multifunzionale veramente innovativo, che arreda (glamor), allieta (canto uccellino) e… - catty8323 : Bello il salone del mobile con la fregna eh? Maledetti, io mi sarò fatto tre ore per fare 60 km. Esplodete -

Dal 6 al 12 giugno torna ildel, la più grande fiera del design e dell'arredo d'Europa, e con essa l'attesissimo appuntamento con il Fuorisalone che, dopo due anni di pandemia, si presenta tra installazioni, ...In occasione deldel2022, l'atelier milanese specializzato nella personalizzazione di veicoli e accessori ha infatti svelato il restmod della quarta generazione della Duetto . L'...Dal 6 al 12 giugno torna il Salone del Mobile, la più grande fiera del design e dell’arredo d’Europa, e con essa l’attesissimo appuntamento con il Fuorisalone che, dopo ...Al Salone del Mobile in corso in Fiera Milano fino al 12 giugno, presentato uno studio su transizione ecologica ed economia circolare. Le certificazioni ambientali creano nuova occupazione e miglioran ...