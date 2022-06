Putin, la Russia non farà la fine dell'Urss (Di giovedì 9 giugno 2022) La Russia "non cadrà nella stessa trappola dell'Urss, la sua economia resterà aperta". Lo ha detto Vladimir Putin parlando ai giovani imprenditori russi. Aggiungendo che la sfida che oggi ha di fronte ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) La"non cadrà nella stessa trappola, la sua economia resterà aperta". Lo ha detto Vladimirparlando ai giovani imprenditori russi. Aggiungendo che la sfida che oggi ha di fronte ...

Pubblicità

rulajebreal : Putin si considera l'erede di Pietro il Grande: “riconquistiamo territori storici” La Russia non ha confini, celebr… - Agenzia_Ansa : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Ursula von der Leyen è in visita a Kiev. 'Torno per incontrare il presidente Zelensky e il premier Shmyha… - katun79 : RT @riccardomonet: Putin oggi ha detto l'ennesima sua idiozia, ovvero che la Russia ' deve .... difendersi come ai tempi di Pietro il Grand… - LucaBallabio1 : RT @Marcodplodz: Se i fatti non contano più e contano solo le opinioni la mia è che la #Russia ha invaso l’#Ucraina, sta compiendo un genoc… -