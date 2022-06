Oroscopo Branko di Giovedì 9 Giugno 2022: Acquario competente (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Oroscopo di Branko per oggi, Giugno 9 2022 Ariete Potrebbe rallentare un attimo questa corsa vostra al successo solo un intoppo di tipo privato. Toro Novità interessanti in arrivo in famiglia, una specie di festa. Questo perché Luna passa in Bilancia e Venere è nel vostro segno. Gemelli Straordinario trasporto in amore, le donne sole trovano finalmente un uomo. Cancro Oggi questi piccoli disguidi in famiglia passano. Imponetevi autocontrollo anche e soprattutto in salute. Leone Tutto fa pensare che siete alle prese con novità incredibili in professione e famiglia. Vergine Fiuto per gli affari, ne avete tanto. Bilancia Date il massimo nel vostro lavoro, Venere vi ama e riuscite in tutto. Scorpione Le donne del segno, causa questa Venere, pensano di non essere abbastanza ... Leggi su zon (Di giovedì 9 giugno 2022) L’diper oggi,Ariete Potrebbe rallentare un attimo questa corsa vostra al successo solo un intoppo di tipo privato. Toro Novità interessanti in arrivo in famiglia, una specie di festa. Questo perché Luna passa in Bilancia e Venere è nel vostro segno. Gemelli Straordinario trasporto in amore, le donne sole trovano finalmente un uomo. Cancro Oggi questi piccoli disguidi in famiglia passano. Imponetevi autocontrollo anche e soprattutto in salute. Leone Tutto fa pensare che siete alle prese con novità incredibili in professione e famiglia. Vergine Fiuto per gli affari, ne avete tanto. Bilancia Date il massimo nel vostro lavoro, Venere vi ama e riuscite in tutto. Scorpione Le donne del segno, causa questa Venere, pensano di non essere abbastanza ...

