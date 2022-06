Morata-Juventus, cambia tutto: Allegri ha deciso (Di giovedì 9 giugno 2022) In attacco la Juventus deve risolvere il problema Morata con la società bianconera pronta a tutto per riscattare il centravanti. La stagione di Morata ha vissuto un punto chiave con l’arrivo di Vlahovic; il serbo, invece di essere un problema per l’attaccante spagnolo (come si pensava) ha rappresentato la svolta permettendo a Morata di essere impiegato come esterno offensivo e sfruttare, in questo modo, la sua progressione palla al piede. Una nuova vita calcistica che ha permesso al giocatore di cambiare il proprio rendimento stagionale e far cambiare idea alla società per quanto riguarda il riscatto. LaPresseSappiamo benissimo come servano 35 milioni di euro alla Juventus per l’acquisto a titolo definitivo di Morata; una cifra ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 9 giugno 2022) In attacco ladeve risolvere il problemacon la società bianconera pronta aper riscattare il centravanti. La stagione diha vissuto un punto chiave con l’arrivo di Vlahovic; il serbo, invece di essere un problema per l’attaccante spagnolo (come si pensava) ha rappresentato la svolta permettendo adi essere impiegato come esterno offensivo e sfruttare, in questo modo, la sua progressione palla al piede. Una nuova vita calcistica che ha permesso al giocatore dire il proprio rendimento stagionale e farre idea alla società per quanto riguarda il riscatto. LaPresseSappiamo benissimo come servano 35 milioni di euro allaper l’acquisto a titolo definitivo di; una cifra ...

