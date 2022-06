Mondo Rai | appuntamenti e novità

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Un approfondimento sui referendum e sulle amministrative, a due giorni dal voto, aprirà Radio anch’io, in onda venerdì 10 giugno dalle 7.30 su Rai Radio 1. Non mancheranno aggiornamenti sui temi più importanti del dibattito pubblico e alle 9.05 si parlerà di astrofisica – nuove scoperte, nuove ricerche – nel giorno in cui Margherita Hack avrebbe compiuto 100 anni. Tra gli ospiti di Giorgio Zanchini: Fabio Tonacci, La Repubblica; Agnese Pini, direttrice de la Nazione; Gian Domenico Caiazza, presidente Unione Camere Penali; Massimo Villone, costituzionalista e membro del Comitato per il NO; Francesco Cancellato, direttore responsabile Fanpage.it; Felice Cavallaro, Corriere della Sera; Luca Ubaldeschi, direttore de Il Secolo XIX; Paolo Butturini, giornalista; Daria Guidetti, ricercatrice Inaf; Marco Bersanelli, professore di Astrofisica alla Statale di Milano. Oltre ...