Marchetti: "Napoli, nessuna frenata per Bernardeschi e su Koulibaly ..." (Di giovedì 9 giugno 2022) A Radio Marte nel corso di "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista. Queste le sue parole: "Mertens? Credo che il mercato di Mertens sia appena inziiato, dopo la mail e la rottura dei rapporti diplomatici. -afferma Marchetti -C'è ancora un piccolo margine per il rinnovo, ma la sensazione che abbiamo è che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. Vuole giocare la Champions, magari con un'offerta superiore a quella del Napoli. Credo che lui abbia ancora voglia di dimostrare di essere un giocatore decisivo. La Lazio di Sarri la terrei sempre lì. Koulibaly alla Juve? Credo che non sia una pista così comoda intanto perché la Juventus sta cercando un difensore, ma non è la priorità. -continua Marchetti - Koulibaly farebbe sicuramente comodo, ma se il club ...

