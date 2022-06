LIVE Camila Giorgi-Dart 7-5 4-6 6-7 (3), Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: amara sconfitta dell’azzurra negli ottavi di finale (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Dando uno sguardo alle statistiche, ottime medie per entrambe al servizio con il 78% dei punti vinti con la prima da parte di Dart e il 77% di Giorgi, ma è stata la risposta a far sorridere la britannica con 43% dei punti ottenuti rispetto alla seconda di Camila. La prima di servizio purtroppo regala il match a Dart, vincitrice contro Camila Giorgi con il punteggio di 5-7 6-4 7-6 (3). Una partita che lascia tanto amaro in bocca dal momento che l’azzurra aveva avuto nel decimo gioco del terzo parziale ben tre match-point. Sarà dunque la padrona di casa a giocare i quarti di finale contro ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Dando uno sguardo alle statistiche, ottime medie per entrambe al servizio con il 78% dei punti vinti con la prima da parte die il 77% di, ma è stata la risposta a far sorridere la britannica con 43% dei punti ottenuti rispetto alla seconda di. La prima di servizio purtroppo regala il match a, vincitrice controcon il punteggio di 5-7 6-4 7-6 (3). Una partita che lascia tanto amaro in bocca dal momento che l’azzurra aveva avuto nel decimo gioco del terzo parziale ben tre match-point. Sarà dunque la padrona di casa a giocare i quarti dicontro ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Tennis #WTA #Nottingham Camila #Giorgi eliminata dalla britannica #Dart dopo un match sospeso per… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Dart 7-5 4-6 3-2 Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: l’azzurra comanda nel 3° set - #Camila #Giorgi… - Bambinoboom : Camila Cabello - Bam Bam (Official Live Performance) | Vevo - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA del match del 2° turno di #Nottingham tra Giorgi e Dart: ci si gioca il tutto per… - floishere_ : ho bisogno di sentire camila live in persona davanti a me che mi twerka in faccia se possibile perché io non reggo più ragazzx è così -