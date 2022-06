“Lamodeca” | la raccolta di prose e poesie di Tommaso Tommasi

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 9 giugno 2022) Il titolo di questa pubblicazione di, è frutto della fantasia dell’autore: inutile quindi cercare il significato in un qualsiasi dizionario della lingua italiana, non esiste. Meglio lasciare il tutto nel mistero. Il libro ha una struttura letteraria suddivisa nei tradizionali capitoli ma, ad ogni capitolo corrisponde una agenda colorata con la precisazione sintetica dell’argomento. L’opera, nel suo insieme, sembra richiamare quella tendenza di una parte della letteratura italiana dei primi anni del Novecento, nota come Frammentismo, ovvero un gusto della scrittura che si avvale di un mosaico di frammenti, episodi, immagini, brevi avvenimenti slegati tra di loro. Questo può derivare, oltre che da una scelta stilistica dell’autore, anche dalla sua volontà di rappresentare una visione della vita incerta, ...