Il Po è talmente in secca che l'acqua è salata (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - È allarme sul delta del Po ormai salato. Secondo l'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche infatti supera ormai i 15 chilometri la risalita del cuneo salino lungo il 'grande fiume', che al rilevamento di Pontelagoscuro è sceso al di sotto dei minimi storici, toccando i 301,6 metri cubi al secondo, molto al di sotto della soglia critica, fissata a 450 mc/sec. Questo ha già costretto a sospendere l'irrigazione in alcune zone di Porto Tolle ed Ariano, nel Polesine rodigino, dove sono state attivate pompe mobili d'emergenza per garantire la sopravvivenza delle colture. "È un fenomeno invisibile, ma che sta sconvolgendo l'equilibrio ambientale del delta polesano - commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - Se la situazione persisterà, entro la settimana prossima saranno ... Leggi su agi (Di giovedì 9 giugno 2022) AGI - È allarme sul delta del Po ormai salato. Secondo l'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche infatti supera ormai i 15 chilometri la risalita del cuneo salino lungo il 'grande fiume', che al rilevamento di Pontelagoscuro è sceso al di sotto dei minimi storici, toccando i 301,6 metri cubi al secondo, molto al di sotto della soglia critica, fissata a 450 mc/sec. Questo ha già costretto a sospendere l'irrigazione in alcune zone di Porto Tolle ed Ariano, nel Polesine rodigino, dove sono state attivate pompe mobili d'emergenza per garantire la sopravvivenza delle colture. "È un fenomeno invisibile, ma che sta sconvolgendo l'equilibrio ambientale del delta polesano - commenta Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI) - Se la situazione persisterà, entro la settimana prossima saranno ...

Advertising

GiannettiMarco : RT @Agenzia_Italia: ?? Il Po è talmente in secca che l'acqua è salata ?? - sulsitodisimone : Il Po è talmente in secca che l'acqua è salata - Agenzia_Italia : ?? Il Po è talmente in secca che l'acqua è salata ?? -

Come nascondere le zampe di gallina con il trucco - iGossip.it Le rughe intorno agli occhi possono essere talmente evidenti da 'rubare' la scena al make - up occhi. Scopriamo come nascondere le zampe di ... più secca e meno ricca di collagene ed elastina. A tutto ... Pericoloso stato di abbandono ex scuola ad Oristano L'erba secca è talmente alta che è vicinissima alle chiome degli alberi. Lo stato di abbandono degli alberi perdura da anni. Il pericolo d'incendio è molto alto. Il Comune dovrebbe proprio ... AGI - Agenzia Italia Il Po è talmente in secca che l'acqua è salata Allarme per la siccità: entro una settimana saranno contaminate le falde potabili. Ma il Veneto non è l'unico malato: tutta l'Italia è in crisi idrica e "catastrofica" viene definita la situazione ai ... Le rughe intorno agli occhi possono essereevidenti da 'rubare' la scena al make - up occhi. Scopriamo come nascondere le zampe di ... piùe meno ricca di collagene ed elastina. A tutto ...L'erbaalta che è vicinissima alle chiome degli alberi. Lo stato di abbandono degli alberi perdura da anni. Il pericolo d'incendio è molto alto. Il Comune dovrebbe proprio ... Il Po è talmente in secca che l'acqua è salata Allarme per la siccità: entro una settimana saranno contaminate le falde potabili. Ma il Veneto non è l'unico malato: tutta l'Italia è in crisi idrica e "catastrofica" viene definita la situazione ai ...