Gabriele, due anni, soffocato e gettato nei rovi. I giudici salvano la madre “L’ha ucciso ma non è stata aiutata” (Di giovedì 9 giugno 2022) “Lasciata sola dalle istituzioni” sono le parole dei giudici che hanno deciso di ridurre la condanna per la madre che ha ucciso il figlio, Gabriel Feroleto. “Non erano stati considerati i suoi disagi mentali“. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Donatella di Bona e di Nicola Feroleto, genitori del bambino ucciso. La L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 9 giugno 2022) “Lasciata sola dalle istituzioni” sono le parole deiche hanno deciso di ridurre la condanna per lache hail figlio, Gabriel Feroleto. “Non erano stati considerati i suoi disagi mentali“. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Donatella di Bona e di Nicola Feroleto, genitori del bambino. La L'articolo pene da Leggilo.org.

Advertising

Franc_Carbone94 : @CarloUlivi @83221n4ndr34 @sciopaaa @andreamerolaa @azzaro_gabriele @beppe_grillo @AlchemyOnAir @AmoLaChimica Porco… - TuttoSuMilano : #Milano a due velocità, Gabriele Pasqui: 'Il centro non trascina più le periferie e il disagio cresce' - Gabriele_06 : @TheLastDuivel @DAZN_IT Praticamente non capita quasi mai che due squadre giochino in contemporanea, soprattutto se sono delle big - CarloUlivi : @andreamerolaa @sciopaaa @Franc_Carbone94 @83221n4ndr34 @azzaro_gabriele @beppe_grillo @AlchemyOnAir @AmoLaChimica… - pasqlaragione : @Gabryminuti90 Sì Gabriele, hai ragione, c'è un po' di confusione. Oppure sono due cose diverse. 'Nucleo familiare'… -