Elicottero disperso nel Modenese | a bordo sette persone | due libanesi | quattro turchi e un italiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) Sono state attivate ricerche in Appennino, al confine tra le province di Modena e Lucca, per un. Il velivolo è partito in mattinata da Tassignano cona...

vigilidelfuoco : Pievepelago (MO) #9giugno, #vigilidelfuoco impegnati con due elicotteri e personale a terra dal primo pomeriggio pe… - TgrRaiToscana : RT @ItalianAirForce: Elicottero disperso nell'Appennino Tosco-Emiliano: anche un elicottero HH-139 dell'#AeronauticaMilitare, decollato da… - corrierebologna : Elicottero disperso, 7 persone a bordo: ricerche tra Modena e Lucca - CorriereToscano : #Lucca Partito dall'aeroporto di Capannori Tassignano. L'ultima traccia lo collocherebbe sopra le montagne del Mode… - Agenzia_Ansa : Proseguono le ricerche sull'Appennino tosco-emiliano per individuare l'elicottero disperso. A bordo ci sarebbero se… -

Sono state attivate ricerche in Appennino , al confine tra le province di Modena e Lucca , per un. Secondo quanto si apprende l'sarebbe partito in mattinata dalla zona di Lucca con sei persone a bordo . Pare che l'scomparso dai radar al confine tra Emilia ...Sono state attivate ricerche sull'Appennino tosco - emiliano, al confine tra le province di Modena e Lucca, per un. Il velivolo è decollato questa mattina intorno alle 10 dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) con direzione Pavullo del Frignano (Modena). A bordo ci sarebbero sei ...Roma, 9 giu. (askanews) - Sono state attivate le ricerche per un elicottero disperso sulle montagne del modenese, non lontano dal confine con la Toscana. Sono 7 le persone a bordo. Coordinano le ricer ...Per cercare l’elicottero disperso sono scesi in campo sia i vigili del fuoco che il soccorso alpino. Da una prima ricostruzione il piccolo velivolo da trasporto, un Agusta Koala a noleggio, si era ...