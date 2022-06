Beautiful in Lutto: E' morto il figlio di... (Di giovedì 9 giugno 2022) Brutte notizie da Los Angeles. Il figlio di Jack Wagner, alias Nick Marone, è stato trovato morto. Lutto sul set della soap Beautiful, che da poco aveva festeggiato i suoi 35 anni con la reunion di tutto il cast. Leggi su comingsoon (Di giovedì 9 giugno 2022) Brutte notizie da Los Angeles. Ildi Jack Wagner, alias Nick Marone, è stato trovatosul set della soap, che da poco aveva festeggiato i suoi 35 anni con la reunion di tutto il cast.

Advertising

infoitcultura : Terribile lutto sconvolge Beautiful: è stato ritrovato morto in queste ore - infoitcultura : Beautiful in lutto, morto all'improvviso a 27 anni: fan increduli - infoitcultura : Lutto a Beautiful: morto il figlio di Jack Wagner. Aveva solo 27 anni - infoitcultura : Lutto a “Beautiful”: trovato morto il figlio di Jack Wagner, il fratellastro di Ridge nella soap - zazoomblog : Beautiful in lutto morto all’improvviso a 27 anni: fan increduli - #Beautiful #lutto #morto -