Attese positive per Shell

(Di giovedì 9 giugno 2022) Chiusura dell'8 giugno Seduta positiva per, tra i componenti dell' AEX , che avanza bene e porta a casa un +0,33%. Operatività odierna: Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al ...

Pubblicità

Teleborsa

...4 euro, dopo che gil analisti hanno definito ben superiori allei target del piano sull'utile netto 2024 - 2025. Indicazionianche da Jefferies che consiglia di acquistare Bper Banca, ...Sulla parità Hong Kong in chiusura, mentre le le Borse cinesi sono(Shanghai +1,1% e Shenzhen +1,7%) sui dati dell'inflazione meno pesanti delleche hanno compensato i timori per i ... Attese positive per Mfe A