Attacco hacker al comune di Palermo. Ragioneria: stipendi garantiti (Di giovedì 9 giugno 2022) garantiti gli stipendi dei dipendenti del comune di Palermo nonostante l'Attacco hacker subito da Palazzo delle Aquile. L'impossibilità di garantire paghe, secondo quanto spiegano dal comune, "è una notizia destituita di ogni fondamento". In una nota la stessa Ragioneria ha scritto che "Sispi ha dato in data odierna ampie rassicurazioni che i sistemi informatici in uso alla struttura, che consentono l'effettuazione dei pagamenti dell'amministrazione comunale e l'elaborazione e corresponsione a partire dal mese di giugno 2022 delle paghe (comunali, Coime, Lsu ed Amministratori), saranno riattivati il prossimo 14 giugno 2022". Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 giugno 2022)glidei dipendenti deldinonostante l'subito da Palazzo delle Aquile. L'impossibilità di garantire paghe, secondo quanto spiegano dal, "è una notizia destituita di ogni fondamento". In una nota la stessaha scritto che "Sispi ha dato in data odierna ampie rassicurazioni che i sistemi informatici in uso alla struttura, che consentono l'effettuazione dei pagamenti dell'amministrazione comunale e l'elaborazione e corresponsione a partire dal mese di giugno 2022 delle paghe (comunali, Coime, Lsu ed Amministratori), saranno riattivati il prossimo 14 giugno 2022".

Advertising

CyberSecHub0 : RT @thei_it: Un altro comune italiano finito del mirino di cybercriminali. Non è certo se sia opera del gruppo filorusso #killnet che ha sc… - thei_it : Un altro comune italiano finito del mirino di cybercriminali. Non è certo se sia opera del gruppo filorusso… - lancellone : RT @andreacantelmo8: La radio russa 'Kommersant FM' ha subito un attacco hacker e ha trasmesso l'inno ucraino e alcune canzoni contro la gu… - opendatasicilia : RT @ComunePalermo: Attacco hacker. Amministrazione comunale: 'Garantiti i servizi demografici' In riferimento al grave attacco hacker dei… - aborruso : RT @ComunePalermo: Attacco hacker. Amministrazione comunale: 'Garantiti i servizi demografici' In riferimento al grave attacco hacker dei… -