(Di mercoledì 8 giugno 2022) TORINO (ITALPRESS) – A circa un mese dal secondo raduno ufficiale dedicato alle Sport Enduro Touring di, restano ancora pochi posti disponibili. Ladel V-Day si terrà domenica 3a Borgonovo Val Tidone, in provincia di Piacenza. Si tratta di una località immersa tra dolci colline famose per la loro produzione vinicola. La località ha il grande pregio di essere facilmente raggiungibile da tutte le principali città del Nord Italia, trovandosi a circa 80 km da Milano, 140 km da Genova e 170 km da Bologna, Torino e Verona. Borgonovo Val Tidone è anche a breve distanza dal Castello di Luzzano, a Rovescala (PV), che da tempo è stato scelto come sede della V-Academy. Il percorso, ideato appositamente per questa giornata, è di circa 130 km e alterna ...

Advertising

Italpress : Suzuki, a luglio seconda edizione del V-Strom Day - ops__Urume : RT @gponedotcom: Il V-Strom Day 2022 si svolgerà il prossimo 3 luglio a Borgonovo Val Tidone (PC), vicino al Castello di Luzzano, sede dell… - gponedotcom : Il V-Strom Day 2022 si svolgerà il prossimo 3 luglio a Borgonovo Val Tidone (PC), vicino al Castello di Luzzano, se… - SLN_Magazine : Suzuki Bike Day, il 9 luglio l'evento che promuove l'uso della bici. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - salutegreen24 : (Adnkronos) - 28,5 km di circuito , un dislivello totale di 583 metri e salite con pendenza massima del 16%, ma sop… -

Il secondo raduno ufficiale con protagoniste le Sport Enduro Touringè programmato per domenica 3a Borgonovo Val Tidone (PC). In vista dell'evento si segnalano già parecchi iscritti e restano solo pochi posti, considerando che sono ammesse al massimo 80 ...A circa un mese dal secondo raduno ufficiale dedicato alle Sport Enduro Touring di, in programma per domenica 3a Borgonovo Val Tidone (PC), restano ancora pochi posti disponibili. Sono molte le persone già iscritte che si garantiscono un posto per il raduno. ...TORINO (ITALPRESS) – A circa un mese dal secondo raduno ufficiale dedicato alle Sport Enduro Touring di Suzuki, restano ancora pochi posti disponibili. La seconda edizione del V-Strom Day si terrà ...Il secondo raduno ufficiale con protagoniste le Sport Enduro Touring Suzuki è programmato per domenica 3 luglio a Borgonovo Val Tidone (PC). In vista dell’evento si segnalano già parecchi iscritti e r ...