Stilista impiccata, ex fidanzato condannato a 6 anni (Di mercoledì 8 giugno 2022) E' stato condannato a sei anni di reclusione per morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking Marco Venturi, il 45enne fidanzato della Stilista Carlotta Benusiglio, trovata impiccata ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) E' statoa seidi reclusione per morte come conseguenza di altro reato, lesioni e stalking Marco Venturi, il 45ennedellaCarlotta Benusiglio, trovata...

