Sostenibilità e cura del territorio sono protagoniste del Bilancio d'Impatto del Comune di Montegiordano, Ambasciatore dell'Economia Civile 2021 (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) - 8 giugno 2022. Sulla strada verso il Festival Nazionale dell'Economia Civile 2022, i comuni virtuosi selezionati come Ambasciatori dell'Economia Civile 2021 raccolgono i frutti del loro lavoro, fatto di reciprocità, cura e progetti condivisi. Il Comune di Montegiordano, si è aggiudicato il premio in palio nella categoria delle buone pratiche dedicata ai Comuni, ed è stato accompagnato nella redazione del proprio Bilancio d'Impatto, da poco pubblicato sul proprio sito ufficiale. Questo piccolo borgo a 612 metri di altezza sulle colline dell'entroterra cosentino conta 1590 abitanti. Posizionato all'interno del contesto naturale ...

