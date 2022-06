Samsung pensa allo smartphone | il suo display sarà unico e mobile!

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Unto e progettato per espandersi in tutte le direzioni e per essere adottato dagli “s del futuro”, i nuovi telefoni intelligenti di: la WIPO conferma il brevetto “Electronic device including Expandableand content provision method” depositato dal colosso di Seoul. Uno dei documenti presentato alla WIPO daper i nuoviestendibili – ComputerMagazine.itLa conferma è arrivata proprio dalla WIPO, la World Intellectual Property Organization delle Nazioni Unite: laha presentato il brevetto “Electronic device including Expandableand content provision method” per i suoi “s del futuro”. E la WIPO approva. Dunque giunge ...