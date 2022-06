Roma-Sassuolo, enorme distanza per Frattesi (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Roma ha offerto 15 milioni di euro al Sassuolo (e lo sconto sul 30% sulla futura rivendita da non incassare) per Davide Frattesi. Per il... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 8 giugno 2022) Laha offerto 15 milioni di euro al(e lo sconto sul 30% sulla futura rivendita da non incassare) per Davide. Per il...

Advertising

SkySport : La Roma rivuole Frattesi, ma il Sassuolo chiede 40 milioni per il colpo di calciomercato #SkySport #Roma #Frattesi… - FBiasin : “Dopo la grande prova in azzurro il 18enne #Gnonto è nel mirino di molti club: Bruges, Anderlecht, Ajax, Psv, Fribu… - sportli26181512 : Roma-Sassuolo, enorme distanza per Frattesi: La Roma ha offerto 15 milioni di euro al Sassuolo (e lo sconto sul 30%… - Pall_Gonfiato : #Roma - La dirigenza giallorossa vuole puntellare ulteriormente il centrocampo dopo l'arrivo di #Matic - JuventinoDna : @NatalinoGiuse mi dispiace la roma non e il Sassuolo -