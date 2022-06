Questa non è «una lavatrice» ritrovata tra i resti di un elicottero russo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il 13 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra i rottami di un elicottero, tra i quali viene evidenziata la presenza di alcuni pezzi di colore bianco simili a una lavatrice. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Una lavatrice fra i resti di un elicottero aggressore» Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è stata originariamente pubblicata su Telegram dal politico e giornalista ucraino Anton Heraš?enko, per illustrare la notizia di un elicottero Mi-28 abbattuto dall’esercito ucraino nei cieli di Bobrovka, nella regione di Kharkiv. Il post di Heraš?enko non contiene alcun riferimento alla presunta lavatrice ritrovata tra i ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il 13 maggio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra i rottami di un, tra i quali viene evidenziata la presenza di alcuni pezzi di colore bianco simili a una. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Unafra idi unaggressore» Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine è stata originariamente pubblicata su Telegram dal politico e giornalista ucraino Anton Heraš?enko, per illustrare la notizia di unMi-28 abbattuto dall’esercito ucraino nei cieli di Bobrovka, nella regione di Kharkiv. Il post di Heraš?enko non contiene alcun riferimento alla presuntatra i ...

